2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile 2 yıl sonra kavuştu.

"AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN OĞUL"

"Cennet" diyerek annesi ile olan anlarını paylaşan Nusret, sözlerinin devamında annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi. Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe duygusal anlar yaşadı. Anne Gökçe "Çok zayıflamışsın annem. Ayağına taş değmesin oğul" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Nusret annesini 2 yıl boyunca görmediğini söyleyince takipçilerinden de tepki gördü. Nusret'in takipçileri "İhmal etme anneni", "İmkanın varken neden 2 yıl?" yorumlarıyla ünlü kasabı eleştiri yağmuruna tuttu. Annesinin oturduğu eve ve Nusret'in ailesinin yanında gözlükle oturması da hoş karşılanmadı.