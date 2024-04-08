2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın\'la aşk yaşıyor

2 yıldır kendisinden 25 yaş büyük Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı konuşulan model Cansu Taşkın, sessizliğini bozarak ilişkiyi doğruladı. İlişkisini ilan eden Taşkın "Biz kötü bir şey yapmadık, bu çok normal değil mi?" dedi.

08.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisinin yazıp yönettiği İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Yılmaz konuyla alakalı sessizliğini korurken Taşkın'dan ilişki itirafı geldi.

"BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

Cansu Taşkın sözlerinin devamında Yılmaz Erdoğan'ın kullandığı kelimelerle ilgili kendisini düzelttiğini söyledi.

2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • OMAR DAYI: bu insandan bir tek ben mi nefret ediyordum? 59 3 Yanıtla
  • Murat Zor: bunu bir muhafazakar yapsa yobaz yobaz diye çeneniz düşer. 52 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: para para para illede para 47 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Boş adam 42 1 Yanıtla
  • H celik: Ünlü olmanın kestirme yolu sosyete jet giriş 36 0 Yanıtla
  • Gümdem takibi: Bende diyorum neden benim sevgilim yok. Daha doğmamış:) dogsun büyüsün sevgilim olur:) 29 0 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Kesinlikle İyi Avrat.. 23 4 Yanıtla
  • academi68 sadekalem: Meğer diizi verçek hayatından bir kesitmiş her ne kadar izlemesem de duyduğum kadarıyla 8 1 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: TURKİYENİN SONRADAN GORMUSLERİN HALİ . MAALESEF BU BİZDE YOZLASMA COKTAN BASLADİ AMA KİMSE DE KENDİNİ DÜZELTMEK İCİN CABA SARFETMİYOR HERKEZ FARKİNDA YOZLASMANİN BUNU YAPAN KESİM VE MEZHEP BELLİ BUNU BİLMYEYEN YOK CUNKU SORSAN MÜSLÜMANIM DİYOR OYSA HRİSTİYAN GİBİ YASİYOR .DİNSİZLERİ SAYMIYORUM BİLE 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca: 2 tarafında malı mülkü var.takas ekonomisi burada devam ediyor. 0 0 Yanıtla
  • Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi
    13:09 Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi

    Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.

  • Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar
    12:29 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar

    Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya tatile giden Serenay Sarıkaya ile mert Demir havalimanında görüntülendi. Beraber görüntülenmemek için tek tek çıkan ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

  • Ece Seçkin'den
    12:05 Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki

    Ece Seçkin, daha önce kendilerini "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet" diyerek eleştiren İzzet Yıldızhan'ın teknede yarıçıplak şekilde şarkı söylemesine sessiz kalamadı. Yıldızhan'ı eleştiren Seçkin, "Bize bunu söyleyen İzzet abime bakın. Yarıçıplak halde loy loy yapman da benim psikolojimi bozuyor" dedi.

  • Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı
    11:12 Cansu Taşkın, ilişkisi hakkında açıklama yaptı

    Uzun zaman sonra ekranlara dönen Cansu Taşkın, modacı Pınar Kerimoğlu'nun programında ilişkisi hakkında konuştu. Taşkın, ilişkisinin doğru olduğunu ve hiçbir zaman özel hayatını gündeme getirmediğini belirtti. Ayrıca, sevgilisinin kendisini düzelttiğini de söyledi.

  • Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
    10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi

    İki Gözüm Ahmet: Sürgün filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Ahmet Kaya'nın 1999 yılında uğradığı saldırıyla ilgili Serdar Ortaç'a yüklenerek "Sahneye çıkması şovmenlikten başka bir şey değil" dedi.

  • Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
    09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.

  • Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak
    08:05 Yargı dizisi mayıs ayında final yapacak

    Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak.

  • Yasemin Şefkatli bebeğinin son durumunu anlattı: Ay sonu bir operasyon daha geçirecek
    07:33 Yasemin Şefkatli bebeğinin son durumunu anlattı: Ay sonu bir operasyon daha geçirecek

    İdo Tatlıses'n eşi Yasemin Şefkatli, ocak ayında dünyaya getirdiği ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Şefkatli, "Doktoru çok iyi gördü, bu ay sonu operasyonu var" dedi.

  • Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
    03:11 Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

    Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.

  • Farah Zeynep Abdullah, Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimine eleştiri paylaştı
    03:11 Farah Zeynep Abdullah, Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimine eleştiri paylaştı

    Ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaşan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından konuyla ilgili merakını dile getirdi.

  • İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli İkizlerine Kavuştu
    03:10 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli İkizlerine Kavuştu

    İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair paylaşımlar yaparken, İbrahim Ayel'in kalp sorunu olduğunu ve operasyon geçireceğini duyurdu.


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:34:31. #1.13#
SON DAKİKA: 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement