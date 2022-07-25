2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bekaret itirafıyla magazin gündemine manşet oluyordu.
Çalkantılı hayatından dolayı kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Los Angeles'ta benzin alırken ve kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken görüntülendi.
Bir dönem güzelliği ile parmak ısırtan güzel oyuncunun bakımsız hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Son Dakika › Magazin › 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde! - Son Dakika