2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde! - Son Dakika
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2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde!

25.07.2022 15:05

2000'li yıllarda The OC dizisinde canlandırdığı Marissa Cooper karakteriyle şöhretine şöhret katan kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken ortaya çıktı. 2000'li yıllarda güzelliği ile baş döndüren oyuncunun bakımsız hali sevenlerini üzdü.

2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bekaret itirafıyla magazin gündemine manşet oluyordu.

Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde

Çalkantılı hayatından dolayı kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Los Angeles'ta benzin alırken ve kıyafetlerini ikinci el dükkanına satarken görüntülendi.

Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde

Bir dönem güzelliği ile parmak ısırtan güzel oyuncunun bakımsız hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren ünlü oyuncu Mischa Barton içler acısı halde
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Mischa Barton, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2000'li yıllarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Mischa Barton tanınmaz halde! - Son Dakika


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