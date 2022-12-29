Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı - Son Dakika
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Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

29.12.2022 14:22

27 yaşındaki İsveç doğumlu Victoria's Secret modeli Kelly Gale, tamamen çıplak fotoğrafını paylaştı. Fiziği ve güzelliği ile hayran bırakan modele beğeni ve yorum yağdı.

Bacakları ve elleri ile göğüslerini kapatarak poz vermeye çalışmasına rağmen, güzel model fena frikik verdi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Kelly'nin paylaşımı sonrası ağızları açık alan hayranları, fotoğrafa kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Bazı takipçileri, model için "Doğal güzel" yorumunu yaparken bazı takipçileri de bize "Bu güzelliği gösterdiğin için teşekkür ederiz" yorumlarını yaptı.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Takipçileri geçen ay da bikini ile paylaşım yapan Kelly'nin fotoğrafa photoshop yaptığını fark edince kendisine büyük tepki göstermişti.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Kelly, "Formunu nasıl korumayı başarıyorsun?" sorularına, sağlıklı diyet yaparak ve jimnastik ve tenis gibi dışarıda yapılan aktiviteler sayesinde formunu koruduğunu söyledi.

Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı
Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı
Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı
YORUMLAR
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Victoria Secret, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı - Son Dakika
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