Victoria's Secret'ın esmer güzeli meleğinden cesur poz! Sansürü pek işe yaramadı

Bacakları ve elleri ile göğüslerini kapatarak poz vermeye çalışmasına rağmen, güzel model fena frikik verdi.

Kelly'nin paylaşımı sonrası ağızları açık alan hayranları, fotoğrafa kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bazı takipçileri, model için "Doğal güzel" yorumunu yaparken bazı takipçileri de bize "Bu güzelliği gösterdiğin için teşekkür ederiz" yorumlarını yaptı.

Takipçileri geçen ay da bikini ile paylaşım yapan Kelly'nin fotoğrafa photoshop yaptığını fark edince kendisine büyük tepki göstermişti.

Kelly, "Formunu nasıl korumayı başarıyorsun?" sorularına, sağlıklı diyet yaparak ve jimnastik ve tenis gibi dışarıda yapılan aktiviteler sayesinde formunu koruduğunu söyledi.