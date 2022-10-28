Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde görüntülendi

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in Kuveytli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Rawan Bin Hussain'in eşinden yakın zamanda gördüğü psikolojik baskı nedeniyle boşandığı iddia edildi.

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER ARASINDA NE OLDU?

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Ayrılık kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" demişti.

Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatılmıştı.