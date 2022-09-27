Şarkıcı Gökçe Kırgız küçükken olmak istediği mesleği söyledi: Annem söylediğim zaman ağlardı - Son Dakika
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Şarkıcı Gökçe Kırgız küçükken olmak istediği mesleği söyledi: Annem söylediğim zaman ağlardı

27.09.2022 10:34

360 Derece programına misafir olan şarkıcı Gökçe Kırgız, çocukken dansöz olmak istediğini belirterek "Düğünlerde köçek gibi dans ederdim. Anneme dansöz olmak istediğimi söylediğimde de hep ağlardı" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Gökçe Kırgız, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk oldu. Küçük yaşlarda dans etmeye olan ilgisinden bahseden Kırgız, "Bir dönem dans grubum vardı ama şimdi put gibi şarkı söylüyorum" şeklinde konuştu.

"ANNEME DANSÖZ OLMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEYİNCE AĞLARDI"

Kalaycıoğlu'nun "Küçükken dansöz mü olmak istiyordun?" sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, "Siz bunu nereden öğrendiniz? 5-6 yaşlarımda düğünlerde köçek gibi dans ederdim. İlkokulda da sürekli dans yarışmalarına katılırdım. Hatta bir dans grubum vardı. Yaş ilerledikçe bunların hepsi yalan oldu. Anneme hep ben dansöz olacağım derdim. Annem de ağlardı. Neyse annem üzülmesin şarkıcı oldum. Babam asker olduğu için dansöz olma isteğime daha da tepkiliydi. İnanılmaz iyi oynardım. Yaşım ilerledikçe ve sahne hayatım başlayınca köreldim. Şimdi oynayamıyorum, odundan bir farkım yok. Sadece put gibi şarkı söylüyorum" dedi.

Çocukken dansöz olmak istediğini söyleyen Gökçe Kırgız'dan güldüren sözler: Düğünlerde köçek gibi oynardım
Çocukken dansöz olmak istediğini söyleyen Gökçe Kırgız'dan güldüren sözler: Düğünlerde köçek gibi oynardım
Çocukken dansöz olmak istediğini söyleyen Gökçe Kırgız'dan güldüren sözler: Düğünlerde köçek gibi oynardım
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Gökçe Kırgız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gökçe Kırgız küçükken olmak istediği mesleği söyledi: Annem söylediğim zaman ağlardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Gökçe Kırgız küçükken olmak istediği mesleği söyledi: Annem söylediğim zaman ağlardı - Son Dakika
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