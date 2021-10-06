4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

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Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Ünsal'ın yasak aşkıyla görüntüleri de ortaya çıktı.

İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Sergen ise ihaneti belgeletti.

Günaydın'ın özel haberine göre, çıkan haberlerin ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Nihan ve Özer ikilisi, Florya'daki bir alışveriş merkezine el ele girdi. Çift ardından da gittikleri mekanda samimi şekilde görüntülendi.

Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi