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4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

06.10.2021 09:53

Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal, tarafından ihanete uğraması magazin gündeminde geniş yer buldu. Sergen'in boşanmak için harekete geçtiği Ünsal'ın yasak aşkı Özer Kocer ile el ele görüntülendiği fotoğrafı da basına sızdı.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Ünsal'ın yasak aşkıyla görüntüleri de ortaya çıktı.

İHANETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Sergen ise ihaneti belgeletti.

Günaydın'ın özel haberine göre, çıkan haberlerin ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Nihan ve Özer ikilisi, Florya'daki bir alışveriş merkezine el ele girdi. Çift ardından da gittikleri mekanda samimi şekilde görüntülendi.

Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı

4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

Burak Sergen, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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