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Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletten düştü - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletten düştü

Son Güncelleme: 30.10.2023 13:08

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken kullandığı araçlar ile gündemden düşmeyen 4 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, ilk kez kullandığı motosikletten düşerek korkuttu. Ancak minik Zayn pes etmeyerek motosikleti kullanmaya devam etti.

4 yaşında olmasına rağmen kullandığı araçlarla tüm dikkatleri üzerine çeken dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez motosikletten düştü. Herkesi korkutan Zayn daha sonra yerden kalkarak motoru sürmeye devam etti.

İLK KEZ VİTESLİ MOTOSİKLET KULLANDI

Minik Zayn Sofuoğlu'nun boyundan büyük araçları adeta oyuncak bir araç gibi rahat kullanabildiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor.İlk kez vitesli motosiklet kullanan 4 yaşındaki Zayn bu kez korkuttu. Kontrolünü kaybederek düşen minik Zayn, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp motosikleti kullanmaya devam etti.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY ÖĞRENİLMİYOR"

O anlar Zayn'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımda, "Hiçbir şey kolay öğrenilmiyor" ifadeleri yer aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn herkesin yüreğini ağzına getirdi! Bir anda tepetaklak oldu
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn herkesin yüreğini ağzına getirdi! Bir anda tepetaklak oldu
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn herkesin yüreğini ağzına getirdi! Bir anda tepetaklak oldu
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn herkesin yüreğini ağzına getirdi! Bir anda tepetaklak oldu
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn herkesin yüreğini ağzına getirdi! Bir anda tepetaklak oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletten düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, motosikletten düştü - Son Dakika
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