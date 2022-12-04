Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu - Son Dakika
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Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu

04.12.2022 23:29

48. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Pınar Deniz'in yaptığı konuşma sosyal medyada dalga konusu oldu. Bir kullanıcının, "Çok saçmaydı izlerken utandım" ifadeleri dikkat çekti.

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi bu gece düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'e giderken, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise Kaan Urgancıoğlu'nun oldu.

PINAR DENİZ'İN KONUŞMASI DALGA KONUSU OLDU

Ödül sonrası yaptığı konuşma ile Pınar Deniz sosyal medyada gündem oldu. Deniz "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" dedi.Sosyal medya kullanıcıları ise Deniz'in bu sözleri ile resmen dalga geçti.

Pınar Deniz'in konuşmasına gelen tepkilerden bazıları şöyle

Altın Kelebek'te ödül alan ünlü oyuncunun konuşması dalga konusu oldu: İzlerken utandım
Altın Kelebek'te ödül alan ünlü oyuncunun konuşması dalga konusu oldu: İzlerken utandım
Altın Kelebek'te ödül alan ünlü oyuncunun konuşması dalga konusu oldu: İzlerken utandım
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Son Dakika Magazin Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu - Son Dakika


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