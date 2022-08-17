Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu

Dünyaca ünlü ABD'li ünlü şarkıcı JKsoLA, Ankaralı Namık'ın 'Kapıcı İzzet' ve Ümit Besen'in 'I Love You' şarkıları eşliğinde kızıyla birlikte dans etti. Ünlü şarkıcı dans ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla bir anda gündem oldu.

TÜRK KULLANICILAR YORUM YAĞDIRDI

Şarkıcı ve kızının dans ettiği videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı. Ünlü şarkıcı da yapılan paylaşımları kendi Instagram hesabından yayınlayarak teşekkür etti. Türk müziğinin usta sanatçılarından Ümit Besen de kendi şarkısında dans eden şarkıcıyı kendi Instagram hesabından yayınladı.