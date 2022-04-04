Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırmasıyla yıkılır - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırmasıyla yıkılır

04.04.2022 08:38
Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırmasıyla yıkılır

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Adı Sevgi dizisi 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde ''Emir, Volkan'a yaptıklarının bedelini ödetecek mi?'' sorusu cevap buldu. İşte yaşananlar...

ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi 3 Nisan 2022 Pazar akşamı 4. bölüm ile ekranlara geldi. Sevilen dizisin yeni bölümünde neler yaşandığı merak konusu oldu. İşte Adı Sevgi dizisi 4. bölüm özeti.

ADI SEVGİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'i kaçıran Volkan beklemediği bir şekilde Emir'in eline geçmiştir. Elif, Zeynep'in güvenliğini sağladıktan sonra onun yaralarını sarmaya çalışırken, Emir ise Volkan'ın yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Ancak Zeynep'in kurtuluşu için attıkları adımlar sonrası ikili arasında çatışmalar yaşanır.

Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır

Emir, Ekrem'e Zeynep ve ailesini özgürlüğüne kavuşturacak gizli bir teklifle gider. Her ne şartla olursa olsun oğluna kavuşmak isteyen Macide, gözünü ne kadar karartabileceğini bir kez daha gösterir.

Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır

Elif ve Emir'in ona aşıladığı umuda tutunmaya çalışan Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır.

Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırısıyla sarsılır

Diğer yandan okulda olanların faturası Fidan'a kesilmiş, Fidan'ın Sarpça'dan uzakta başka bir okula gönderilmesine karar verilmiştir. Elif, Zeynep'in kurtuluşunu planlarken; Macide'nin bu kararına karşı gelmeleri için Şükran'ı ve Fidan'ı ikna etmeye çalışır.

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Adı Sevgi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Zeynep, Macide'nin ailesine saldırmasıyla yıkılır - Son Dakika


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