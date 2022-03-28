Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor! - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!

28.03.2022 11:40
Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!

Adı Sevgi dizisinin 3. bölümünde; Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler.

Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür.

Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir.

Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!

Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar.

Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz.

Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

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Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor! - Son Dakika


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