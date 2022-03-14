Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor - Son Dakika

Adı Sevgi dizisi ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alıyor. Koliba Film yapımcılığında ekrana gelmeye hazırlanan Adı Sevgi dizisinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Senaryosu da Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tuna kaleme alıyor.

ADI SEVGİ DİZİSİ KONUSU NE?

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır. Adı Sevgi, öğrencileri için her şeyi göze alabilecek genç bir kadının, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün ilçede yarattığı değişimi anlatır.

ADI SEVGİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

ADI SEVGİ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere, okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar. Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır.