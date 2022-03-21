Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor

21.03.2022 09:35
Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi 2. bölümüyle dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çöküyor.

Yayın hayatına yeni başlayan Adı Sevgi dizisi 2. bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep'in çığlığı, düğünün üstüne kâbus gibi çökmüştür. Elif bir an önce Zeynep'e ulaşarak bu zoraki evliliği bitirmek ister. Ancak Zeynep; Volkan'dan kurtulmakla, Volkan'ı bıçaklayan kardeşi Mehmet'i Baykaralardan korumak arasında büyük bir tereddüt yaşar. Emir içinse yıllar sonra döndüğü bu ev, eski anıların canlanmasına neden olur.

Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor

Herkes Zeynep'in tuhaf tavrının arkasında yatan nedeni anlamaya çalışırken, Mehmet'in yokluğu büyük şüphe çeker. Her şeyin kilidi, düğün gecesi o odada olanlarda ve Mehmet'tedir. Elif ve Emir aralarındaki bütün çatışmaya rağmen, Zeynep'i ve ailesini Baykaralardan uzaklaştırmak için bir arayışa girişir.

Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor

Düğünden sonra bile Emir ve Elif'in hala bu işin peşini bırakmadığı gören Ekrem Baykara, Elif'in mesleğini tehlikeye atacak bir hamle yapar. Elif, Emir'in de desteğiyle Zeynep'in umudunu sürdürmek için canını dişine taksa da asıl zarar gören yine kendisi mi olacaktır?

YORUMLAR
500
20 Mart 2022 Atv Yayın Akışı 20 Mart 2022 Atv Yayın Akışı

Adı Sevgi, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement