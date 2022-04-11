Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi? - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?

11.04.2022 09:33
Adı Sevgi dizisinde neler oldu? Zeynep yarışmaya katılabildi mi?

Dün akşam 5. bölümüyle ATV ekranlarında yer alan Adı Sevgi dizisinde il çapında düzenlenecek yarışma için başta Elif olmak üzere herkes Zeynep'i ikna etmek için bir yol arar.

Başrollerinde Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Hande Kaptan ve Yunus Emre Yıldırımer gibi oyuncuların yer aldığı Adı Sevgi dizisinde Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır.

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Zeynep'in özgürlüğü, Emir'in Ekrem'e vereceği cevaba bağlıdır. Ekrem; Volkan ve Zeynep'i ayırmak için kolları sıvarken, Emir'in ağabeyiyle bir araya gelişi Elif'in ona karşı güvenini sarsar. Emir'in ise Elif ve Levent'in birlikte attığı adımlara karşı haklı bir şüphesi vardır. Ancak aralarındaki çatışmalara rağmen Zeynep için iş birliği yapmak zorunda kalırlar.

Macide'nin Zeynep üzerindeki baskısı iyice artarken, il çapında düzenlenecek bir yarışmaya gizlice katılması için de herkes seferber olur. Elif içi acısa da öğrencileriyle birlikte Zeynep'i ikna edecek zorlu bir yöntem bulur. Öte yandan Gülendam, bundan sonra aynı evde yaşadığı Esma'yı çileden çıkarır. Doğukan'ın gerçek duygularından habersiz olan Esma ise hırsını ondan çıkarır.

Emir'in baskısı, Ekrem ve Volkan arasında hem geçmişteki büyük sırrı ortaya döken hem de Baykaraların gelecekteki varlığını tehdit eden bir hesaplaşmaya neden olur. Baykaraların bütün engellerine rağmen Zeynep; Elif'in ve arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya gizlice katılıp kazanabilirse tekrar büyük bir umut ışığı belirecektir…

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