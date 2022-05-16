Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?

16.05.2022 09:42
Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, dün akşam 10. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yayınlanan bölümde Emir'i vuran Volkan, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in hayatta kalma mücadelesi sürerken Zeynep de Volkan'la kalan son bağını da koparmaya hazırlanır.

ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 10. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.

VOLKAN'IN VURDUĞU EMİR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düştü. Ancak Volkan'ın hedefi ise Emir'dir. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.

GÜLENDAM SARPÇA'DAN AYRILMAK İÇİN NASIL BİR ÇÖZÜM BULACAK?

Bu arada Leyla, Doğukan'la ilgili gerçekleri saklamak istese de Şükran ve Ferdi'nin bu sırrı öğrenmesiyle işler kontrolden çıkar. Macide, Ekrem'in bir oğlu daha olduğunu öğrendiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlayacaktır. Gülendam ise Sarpça'dan ayrılmak için ihtiyacı olan paraya Volkan'ın teklifiyle kavuşur…
YORUMLAR
500
Adı Sevgi 10. Bölüm 2.Fragmanı | 'Sonunda kaybeden yine sen olacaksın...' Adı Sevgi 10. Bölüm 2.Fragmanı | 'Sonunda kaybeden yine sen olacaksın...'

Adı Sevgi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak? - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Getir'in Rotterdam'daki şubesinin dış görüntüsünü adeta sanat eserine dönüştürüldü
09:42 Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak?
09:29 Uzman çavuşu öldüren şüpheli polis takibinden kaçamadı
09:29 İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici iddia: Rus ordusunun 3'te 1'i yok oldu
09:27 Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi
09:27 Kraliçe II. Elizabeth'in Barbie bebeği 3 saniyede tükendi
09:25 Bülent Ersoy Masumlar Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyor
09:12 Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak?
09:12 Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine bir tepki de Ahmet Davutoğlu'ndan: Hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız!
08:51 Kemal Kılıçdaroğlu: SADAT Suriye'de Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı roller üstlendi, Türkiye'nin içinde de kullanılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement