ATV ekranlarında yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 10. bölümüyle izleyicileriyle buluştu.
Emir ve Elif, Volkan'ın Zeynep'le kaçmasını engellemek için onların peşine düştü. Ancak Volkan'ın hedefi ise Emir'dir. Emir'i vuran Volkan, bir an önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanır. Emir'in verdiği yaşam savaşı, Elif'i derinden etkiler. İkisi de duygularını saklayamaz. Öte yandan Zeynep'in Volkan'la kalan son bağı, boşanma davasıyla kopmak üzeredir. Volkan'ın itirazsız boşanması için Emir elindeki kozu kullanırken, Volkan yaptıklarından pişman olduğunu düşündüren sinir bozucu bir oyuna girişir.
Son Dakika › Magazin › Adı Sevgi dizisinin dün akşamki bölümünde neler oldu? Emir'i vuran Volkan yurtdışına kaçabilecek mi? Emir'in durumu ne olacak? - Son Dakika