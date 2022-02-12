Ahmet Çalık'ın Nişanlısından İlk Açıklama Geldi

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Çalık'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, kazadaki kahreden detay ortaya çıkmıştı.

Futbolcunun nişanlısı Sinem Yüksel ile evlilik yolunda ilerlediği ve nikah günü almak için çıktığı yolda hayata veda ettiği öğrenilmişti. Ahmet Çalık'ın ardından zor günler geçiren Yüksel'den duygulandıran bir paylaşım geldi.

YÜREK BURKAN MESAJ

Sevgilisiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlayan Sinem Yüksel, gönderisine, "Hep olduğu gibi her şeyden, herkesten çok seni seviyorum minik bebek..." notunu düştü.

AHMET ÇALIK NEDEN ÖLDÜ?

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, geçtiğimiz ay Ankara- Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkiinde devrilmişti.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcunun idaresindeki 06 CLK 94 plakalı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandığı belirlenmişti.

Kazanın ardından yapılan incelemede, Ahmet Çalık'ın cansız bedeninin, otomobilinden yaklaşık 30 metre uzakta olduğu tespit edilmişti.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık (d. 26 Şubat 1994; Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymekteydi. 11 Ocak 2022'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmi müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

GALATASARAY

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.

Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ? ödeyerek feshetti.

KONYASPOR

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.