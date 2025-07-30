Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz\'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinde uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Hem kariyerinde hem de özel hayatında sarsıcı gelişmeler yaşayan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı derin kriz nedeniyle gündemde. 22 yıl boyunca birlikte çalışan kardeşlerin arasındaki bağ, iş ortaklığının sona ermesiyle tamamen koptu. Taraflar arasında başlayan anlaşmazlıklar mahkeme salonlarına taşındı.

SERVET DAVASI, HACİZ VE TEHDİT İDDİALARI

Özcan Deniz, Sarıyer'deki gayrimenkullerin ağabeyinin üzerine geçirilmesiyle ilgili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali davası açarken, Ercan Deniz ise karşı iddialarda bulunarak kardeşinin 150 milyon liralık servetini "çalmakla" suçladı. Taraflar arasındaki kriz, tapu devri, banka borçları ve tehdit içerikli söylemlerle birlikte medyada geniş yankı buldu. Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulduğu; bu haczin nedeni olarak da yıllar önce kefil olduğu Ercan Deniz'in ödenmeyen kredi borçları gösterildi.

Ağabeyinin " Türkiye'den kaçacak" iddialarıyla tansiyon daha da yükselirken, Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Aile Mahkemesi'nden korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Ercan Deniz hakkında 1 ila 3 ay arasında değişen uzaklaştırma kararı verdi. Karar kapsamında Ercan Deniz'in Özcan, eşi ve oğluna yaklaşması ve iletişim kurması yasaklandı.

FEYZA AKTAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu gelişmelerin ardından, Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan da sessizliğini bozarak Ercan Deniz'e sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Aktan şu ifadeleri kullandı, "Özcan'la evliyken, onun servetinin tek varisi olabilmek adına bana defalarca evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışan sen değil miydin?"

Aktan, Ercan Deniz'in Özcan'a duyduğu güveni kötüye kullandığını ve kardeşinin imzalarının bedelini tüm servetine el koyarak ödetmeye çalıştığını belirtti. Açıklamasının devamında şu çarpıcı sözler yer aldı:

"Madem bana artık kazandırmayacak, o halde kimseye kazandırmasın' mantığıyla ekranlarda onun kariyerini bitirmeye çalışan sen değil misin?"