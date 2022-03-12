Ajda Pekkan'dan Yıldız Tilbe'ye Tepki! - Son Dakika

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki çekerken Süperstar Ajda Pekkan da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"SESSİZ KALAMAM"

Instagram hesabından barınaktaki bir köpeği sevdiği videoyu paylaşan Ajda Pekkan, "Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşıda göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" dedi.