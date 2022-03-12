Ajda Pekkan'dan Yıldız Tilbe'ye Tepki! - Son Dakika
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Ajda Pekkan'dan Yıldız Tilbe'ye Tepki!

12.03.2022 20:35
Ajda Pekkan'dan Yıldız Tilbe'ye Tepki!

Yıldız Tilbe'nin tepki toplayan sokak köpeği paylaşımına Ajda Pekkan cevap verdi. Sosyal medyada barınaktaki bir köpeği sevdiği görüntülere yer veren Pekkan "Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" dedi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki çekerken Süperstar Ajda Pekkan da tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

"SESSİZ KALAMAM"

Instagram hesabından barınaktaki bir köpeği sevdiği videoyu paylaşan Ajda Pekkan, "Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşıda göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiç bir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir" dedi.

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Sokak Hayvanları, Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan, Köpek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'dan Yıldız Tilbe'ye Tepki! - Son Dakika


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