Akın Akınözü'nden Ebru Şahin Sorusuna Bomba Yanıt!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ebru Şahin ile başrollerini paylaştığı ve geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden'Hercai' dizisi ile yıldızı parlayan, son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Menajeri ile toplantı yapan Akınözü, basın mensupları ile konuşarak, "Doğa ile başbaşa bir tatil ihtiyacımız var. Yazın bir proje yok. Bakıyoruz tabi ki tekliflere" sözleriyle yaz ayını tatil yaparak geçireceğini söyledi.

Ebru Şahin ile küs oldukları bilinen ünlü isim, muhabirlerin "Ebru Şahin'in düğününe gidecek misiniz?" diye sorması üzerine, "Benim 3 yıl boyunca çalıştığım partnerim, anladığım kadarıyla bir evlilik yoluna gidiyorlar. Mutluluklar dilerim. Bunun ötesinde ne söyleyebilirim ki" şeklinde cevap verdi.

Akın Akınözü, "Davetiye gelse düğüne gider misiniz?" sorusuna ise, şu cevabı verdi:

Bu saçma bir soru. Davetiye de gelmez. Hani gelse de gider miyim, gitmez miyim? Üzeri açık bir soru.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğdu. 29 yaşında. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayan Akın Akınözü, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır.

2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş olan Akın Akınözü daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI PROJELER

2015 Muhteşem Yüzyıl/ Kösem İvan Ali/ Yardımcı Karakter

2016 Arkadaşlar İyidir/ Yunus Çağlayan/ Yardımcı Karakter

2017-2018 Aslan Ailem/ Murat Aslan/ Başrol Oyuncusu

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid/ Ömer/ Yardımcı Karakter

2019- Hercai/ Miran Aslanbey/ Başrol Oyuncusu