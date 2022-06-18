Akın Akınözü'nün final yapan Kaderim Oyunu dizisindeki performansı izleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
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Akın Akınözü'nün final yapan Kaderim Oyunu dizisindeki performansı izleyicilerden tam not aldı

18.06.2022 10:23

Geçtiğimiz sene aralık ayında yayın hayatına başlayan Kaderimin Oyunu dizisi, dün akşam 26. bölümle final yaptı. Asiye'nin öldüğü final bölümünde Cemal karakterini oynayan Akın Akınözü'nün performansı izleyicilerden tam not aldı. Twitter'da gündem olan oyuncu için "Dram senin için, rolünü hissettirerek ağlattın" yorumları yapıldı.

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Akkaya, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan ve Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kaderimin Oyunu, dün akşam 26. bölümle ekran macerasını noktaladı. Asiye ve Cemal'in düğününe gelen Helin, intihar etmeye çalışırken Asiye'yi vurdu.

HELİN, DÜĞÜNE GELDİ

Kaderimin Oyunu'nun final bölümünde Asiye ve Cemal sonunda yaşanan tüm acıları ve kötü günleri bırakarak yeniden nikah masasına oturdu. Cemal'in ihanetiyle sarsılan ve oğlunun da kendisinden uzaklaştığını düşünen Helin, silahla nikah törenine geldi. Odada duvağını çıkaran Asiye'nin yanına gelen Helin, intihar etmeye çalıştı.

ASİYE ÖLDÜ

Helin'e engel olmaya çalışan Asiye ise silaha sarıldı. Çıkan arbedede de Asiye vuruldu. Apar toar hastaneye kaldırılan Asiye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AKIN AKINÖZÜ PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Eşinin ölümüyle yıkılan Cemal rolünü oynayan Akın Akınözü ise performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Akınözü, performansıyla kısa sürede Twitter'da trend listesine girdi. Oyuncunun performansı için "Akın'ın oyunculuğunu içten hissettim, ağlattı" yorumları yapıldı.

İşte Akın Akınözü için yapılan bazı paylaşımlar...

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Son Dakika Magazin Akın Akınözü'nün final yapan Kaderim Oyunu dizisindeki performansı izleyicilerden tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akın Akınözü'nün final yapan Kaderim Oyunu dizisindeki performansı izleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
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