Akşam Yemeğinde Şıklık

Oldukça şık görünen çiftten Demet Şener'e "Demet hanım özel bir gece mi, çok şıksınız?" sorusu yöneltildi. Şener, "Özel bir akşam yemeğine geldik Arkadaşlarımız ile yemek yiyeceğiz. Bu arada buraya ilk kez geliyoruz, çok güzel olmuş gördüm kadarıyla nezih mekanlar var" dedi.