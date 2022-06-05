Alaçatı'da Ünlüler Geçidi

Misafirler iki gün boyunca eğlenerek yaza merhaba derken, havuz başında güneşin tadını çıkardı.

Altınyıldız Classics'in sponsor olduğu gecede ise şıklık yarışı yaşandı. Siyah rengin hakim olduğu birbirinden şık kıyafetlerle geceye katılanlar arasında Barış Kılıç, Hatice Aslan, Ali Aksöz, Alperen Şahin, Aslı Sümen, Aysun Metiner, Fulden Akyürek, Ayşegül Günay, Bahadır Vatanoğlu, Bahar Süer, Batuhan Ekşi, Begüm Akkaya, Ali Ersan Duru, Burcu Güneş, Ece Özdikici, Eren Ören, Ferit Aktuğ ve eşi Saadet Çamaş Aktuğ, Ruhi Sarı, Gözde Kansu ve kardeşi Simge Kansu, Kenan Acar, Mert Kılıç, Moshe Aelyon, Neslihan Yeldan, Nilay Cafer, Özlem Conker, Pelin Öztekin, Sahra Şaş, Seray Kaya, Sergen Deveci, Serkan Rutkay Ayköz, Doğaç Yıldız, Sevda Erginci, Tolga Güleç, Ümit Kantarcılar, Ümit Temurçin, Yağmur Ün, Alara Turan, Yiğit Yapıcı gibi pek çok ünlü isim vardı.

Gecede Hey Douglas & Aybüke Albere sahne alırken partiye katılan misafirlerden Burcu Güneş ve Mert Davran da sahneye çıkarak konuklara keyifli bir müzik şöleni yaşattı.