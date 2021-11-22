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Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var - Son Dakika

Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var

22.11.2021 10:13
Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var

BluTV'de izleyici ile buluşan Alef'in ikinci sezonunun çekileceği ortaya çıktı. Ancak yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu yer almayacak.

BluTV, Nisan 2020'de Alef isimli 10 bölümlü polisiye diziyi izleyicilerin beğenisine sunmuştu. Hikayesiyle adından söz ettiren dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen yer alıyordu. Yurt dışında da beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı merak ediliyordu. Diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

16 ayın ardından Alef 2. sezon geleceği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alef 2. sezon çekilecek. Ancak edinilen bilgiye göre yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan yer almayacak.

Alef 2. sezonda başrollerde yer alacak isimler belli oldu. Beğenilen dizinin yeni sezonunda başrolleri Mucize Doktor ile adından söz ettiren Taner Ölmez ve genç oyuncu Aybüke Pusat üstlenecek. Ekibe en son Hande Soral da katıldı ve çekimlerden bir paylaşım yaptı.

Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var

Büyük bir bölümü Kapadokya'da çekilecek olan dizi mistik bir polisiye hikaye olarak öne çıkıyor. Hande Soral, Kapadokya manzaralı Alef 2 senaryosunu da paylaşarak çalışmaların başladığını duyurdu.

Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var

Hande Soral, Taner Ölmez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var - Son Dakika Magazin


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