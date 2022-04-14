Alef: Mâl-i Hülya'dan İki Yeni Bölüm Birden Yayında! - Son Dakika
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Alef: Mâl-i Hülya'dan İki Yeni Bölüm Birden Yayında!

14.04.2022 19:11
Alef: Mâl-i Hülya'dan İki Yeni Bölüm Birden Yayında!

Türkiye'nin lider yerli online video platformu BluTV'nin orijinal yapımı ALEF'in yeni sezonu Mal-i Hülya, 7 Nisan'da ilk 4 bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin 5 ve 6. bölümleri bugün BluTV'de yayında.

İlk dört bölümde birbirinin peşi sıra işlenen cinayetlerle gün yüzüne çıkan şifre ve semboller yavaş yavaş aydınlanırken, dizinin yeni bölümlerinde heyecan devam edecek. Zaman zaman katilin zaman zaman ise Defne ve Çınar'ın bir adım öne geçerek sırra yaklaşmasıyla geçmişten günümüze gelen saklı hikaye çözülmeye başlayacak.

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği 'ALEF: Mal-i Hülya'nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.

Alef: Mâl-i Hülya'dan İki Yeni Bölüm Birden Yayında!

YORUMLAR
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Çınar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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