Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti. Konserin ardından ise tatsız bir olay yaşandı.

POLİSLER BASTI

Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın, sahnede uyuşturucuyu özendirecek sözler sarf ettiği öne sürüldü. Bu gelişme sonrası konseri narkotik polisler bastı. Utku Yalçınkaya, ekipler tarafından sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİ

Uzi ve Aleyna Tilki birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Konserde maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı.