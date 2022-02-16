Alişan ve Buse Varol Arasındaki Kriz Sonrası Esra Erol'dan Flaş Hamle

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

Sunucu Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Buse Varol'u suçladı.

TARTIŞMA YARATAN BEĞENİ

Esra Erol'un, 'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi belli oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenmesi tartışma yarattı.

Esra Erol bu beğeniyi kısa süre sonra geri aldı.

Erol'un yanlışlıkla mı yoksa bilinçli mi beğeni yaptığı merak konusu oldu.

"SEVİNECEK BİR KADIN DEĞİL"

Konu hakkında yorum yapan Seren Serengil, "Aileleri bir araya getirmeye çalışırken, bir ailenin yıkılmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum." dedi.

Konu hakkında Eda Erol'un da kriz yaşayabileceğini düşünen Bircan Bali, "'Niye beğendin abla?' diyebilir. Bence yanlışıkla beğendi. Ama Esra Erol'un konu hakkında açıklama yapması gerekli. Böyle bırakmamalı" dedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.