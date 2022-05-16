Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi - Son Dakika

Kanye West'in ile yaşadığı kısa süreli aşktan sonra dikkatleri üzerine çeken Julia Fox, iddialı tarzıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Julia Fox son olarak market stiliyle dikkat çekti.

İç çamaşırı üstüne denim ceket giyerek eline denim çanta alan ve ayağına da denim bir bot tercih eden ünlü model tüm dikkatleri üzerinde topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin bu halini görenler, "Pantolonu elinde kalmış" ve "Haber olmak için böyle giyinmiş" yorumlarında bulundu.

KİMSEYİ UMURSAMADI

Julia Fox, çevredekilerin şaşkın bakışlarını umursamadı. Fox, alışverişini arabasına yükleyip evinin yolunu tuttu.