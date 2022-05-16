Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi - Son Dakika
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Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi

16.05.2022 14:49
Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox, market tarzıyla sosyal medyayı salladı. İç çamaşırı üstüne denim ceket giyerek markete gelen modelin bu halini görenler gözlerine inanamadı. İşte o kareler...

Kanye West'in ile yaşadığı kısa süreli aşktan sonra dikkatleri üzerine çeken Julia Fox, iddialı tarzıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Julia Fox son olarak market stiliyle dikkat çekti.

İç çamaşırı üstüne denim ceket giyerek eline denim çanta alan ve ayağına da denim bir bot tercih eden ünlü model tüm dikkatleri üzerinde topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modelin bu halini görenler, "Pantolonu elinde kalmış" ve "Haber olmak için böyle giyinmiş" yorumlarında bulundu.

KİMSEYİ UMURSAMADI

Julia Fox, çevredekilerin şaşkın bakışlarını umursamadı. Fox, alışverişini arabasına yükleyip evinin yolunu tuttu.

Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi
Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi
Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi
Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi
Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi

YORUMLAR
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Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı 16 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı 16 Mayıs 2022 Fox Yayın Akışı

Kanye West, Market, Fox, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alışverişe İç Çamaşırlarıyla Geldi - Son Dakika


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