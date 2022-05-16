Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak?

16.05.2022 14:32

TRT ekranlarının geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 25.bölümüyle ekranlara gelecek. Selçuklu'nun düzenleyeceği Vaspurakan seferinde ordunun başında başbuğ olarak Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? İşte yeni bölüm fragmanındaki detaylar...

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 25.bölümüyle ekranlarda olacak.

ORDUNUN BAŞINDA ALPARSLAN MI, SÜLEYMAN MI, YINAL MI OLACAK?

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan fragmanında; Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

AKÇA'NIN SIRRINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAĞI MERAKLA BEKLENİYOR

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?

YORUMLAR
500

Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak? - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Burak Elmas: Fatih Terim'i görevden alırken çok zorlandım, her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını öğrensem de...
14:52 Türkiye'de ona "Katil" deniliyor, tek ısırığı bile adamı tabuta yolluyor! Havalar ısınınca yeniden hortladı
14:49 Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar
14:44 Polis aracını kullanan şahıs Suriyeli mi? Sığınmacılarla ilgili tartışmaları alevlendirecek video
14:32 Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak?
14:30 Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti
14:18 İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi
14:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım!
14:05 Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı
13:59 Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 15:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement