Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak? - Son Dakika

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 25.bölümüyle ekranlarda olacak.

ORDUNUN BAŞINDA ALPARSLAN MI, SÜLEYMAN MI, YINAL MI OLACAK?

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan fragmanında; Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

AKÇA'NIN SIRRINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAĞI MERAKLA BEKLENİYOR

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?