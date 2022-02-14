Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu'daAlparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak?

ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?