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Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi?

14.02.2022 14:33

Bu akşam TRT1 ekranlarında 13. bölümle yayınlanacak Alparslan: Büyük Selçuklu'da heyecan bir an olsun eksik olmayacak. Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni plan yapması gerekecek.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu'daAlparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak?

ALPASLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Her şeyi göze alıp Kekavmenos'u öldürmek için Vaspurakan'a giden Akça, Alparslan'ın Alpagut tarafından yakalandığını görünce Kekavmenos'u esir almıştı. Akça şimdi ne yapacak? Aklında yeni bir oyun mu var, yoksa Kekavmenos'u öldürecek mi? Alparslan, Alpagut'un elinden nasıl kurtulacak? Akça tarafından esir alınan Kekavmenos beklemediği bu hamleye nasıl karşılık verecek?

Vaspurakan'ın yeni valisi Diyojen, hem adını imparatora duyurmak hem de valilik makamını herkesten daha çok hak ettiğini göstermek için yeni bir plan yapar. Atılan bu adımla Selçukluları zor bir süreç bekliyor.

Meymun'un Natık olarak tanınması ve Bizans'a esir düşmesi sebebiyle iyice köşeye çıkışan Bozan, Meymun'u kurtaracak mı, yoksa açığa çıkmamak için onu ölüme mi terk edecek? Bozan bu defa kaçış yolu bulabilecek mi?

Bizans saldırıları, Karmati hücumları sonrası Alparslan'ın yeni planı ne olacak?

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Alparslan Büyük Selçuklu, Fahriye Evcen, Barış Arduç, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan, Alpagut'un elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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