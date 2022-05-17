TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi.
Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu da doğrudan söyledi. Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.
Son Dakika › Magazin › Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne? - Son Dakika