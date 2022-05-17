Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne? - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?

17.05.2022 10:42
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?

TRT ekranlarının geniş hayran kitlesine sahip dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, dün akşam 25.bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümüne Vaspurakan kuşatmasında mancınıkların yakılması damga vururken, Alparslan'ın Akça'nın babasının Hasan Bey olduğunu açıklaması da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi.

VASPURAKAN KUŞATMASINI SAVUNAN KEKAVMENOS RAHAT BİR NEFES ALDI

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu da doğrudan söyledi. Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı.

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Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak? Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölümüyle bu akşam ekranlarda: Selçuklu'da Vaspurakan seferi için başbuğ kim olacak?

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Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne? - Son Dakika


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