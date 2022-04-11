Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi! - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

11.04.2022 12:40
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan bu hafta da doruğa çıkacak. Yayınlanan fragmanda savaş sahneleri yine nefesleri keserken, Alparslan'ın eli kılıçtan nasibini alıyor. Bu durum karşısında yıkılan Alparslan'ın hüznü fragmana yansıdı.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olayları ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele alan dizi, aksiyon dolu sahneleriyle dikkati çekiyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Tekiş, taht şehri olan Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi!

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

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Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Eli kesilen Alparslan'ın kılıç sallaması zora girdi! - Son Dakika


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