Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi - Son Dakika
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Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi

15.05.2022 14:49
Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi

Ayağını kaybettikten sonra kurduğu 'Altın Adımlar' hareketiyle benzer durumdaki birçok yüreğe dokunmaya kendisini adayan Serkan Solmaz, bu kez güzel sunucu Ece Erken ile birlikte ihtiyaç sahibi engellilere protezlerine kavuşmasına vesile oldu.

Hamide Koca, Elif Keskin ve Uğur Kalkan'ın hikayesini duyan ve çağrısına kulak veren Solmaz, ampute olan bu kişilerin uzun yıllardır hayalini kurdukları protezleri temin etti. Onların yeniden hayata tutunmasının mutluluğunu Ece Erken ile birlikte paylaşan Solmaz, ayrıca ünlü sunucuya doğum günü pastası hazırlatarak yeni yaşını kutladı.

ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİN ÇARESİ VAR

"Ölümden başka herşeyin çaresi var. Onların umutlarını mutluluğa dönüştürmenin yaşattığı duygunun tarifi yok" diyerek sözlerine başlayan Erken, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağı belli değil. Bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Üç ayrı kişin hayallerine kavuştuğu ana şahit olurken hem de doğum günümü kutlamaları beni inanılmaz duygulandırdı" diye konuştu.

Serkan Solmaz ise "Başa gelmeyince bilinmez. 2015 yılında sağ bacağımın yarısını kaybettim. Ampute olduktan sonra bakış açım değişti. Türkiye'de proteze ihtiyacı olan insanlara nasıl yardım edebilirim diye düşünmeye başladım. Altın Adımlar hareketiyle Türkiye'de birçok insanın yeniden hayata tutunmasını sağlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi
Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Altın Adımlar'a Ece Erken Sürprizi - Son Dakika


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