Konuşması kadar kıyafeti de gündem oldu! Sosyal medya kullanıcıları Pınar Deniz'i, Müslüm Gürses'e benzetti

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'in oldu. Sahneye çıkarak konuşma yapan oyuncu, siyah takım elbiseli kombiniyle hiç beğenilmedi.

"DÜNYAYI KURTARMAM LAZIM, İNSANLARA DOKUNMAM LAZIM DEDİM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Pınar Deniz, "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" sözleriyle dikkat çekti.

KOMBİNİ MÜSLÜM GÜRSES'E BENZETİLDİ

Deniz, törende siyah takım elbiseden oluşan bir kombin tercih etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan güzel oyuncunun siyah kravatlı kombini Müslüm Gürses'e benzetildi.

İşte Pınar Deniz'in kombini için yapılan bazı yorumlar...