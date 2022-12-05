Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi dün akşam düzenlendi. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan törende, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" Pınar Deniz'in oldu. Sahneye çıkarak konuşma yapan oyuncu, siyah takım elbiseli kombiniyle hiç beğenilmedi.
Ödülünü almak için sahneye çıkan Pınar Deniz, "İzlediğim filmde, para yüzünden çocukları katlediyorlardı. Ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım, hızımı alamadım metroda arkadaşıma şunları söyledim; benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni oyuncu yaptı. Teşekkür ederim" sözleriyle dikkat çekti.
Deniz, törende siyah takım elbiseden oluşan bir kombin tercih etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan güzel oyuncunun siyah kravatlı kombini Müslüm Gürses'e benzetildi.
Son Dakika › Magazin › Konuşması kadar kıyafeti de gündem oldu! Sosyal medya kullanıcıları Pınar Deniz'i, Müslüm Gürses'e benzetti - Son Dakika