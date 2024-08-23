Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

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Kendall Jenner, yeni FWRD moda kampanyasında cesur pozlar verdi. 28 yaşındaki model, üstsüz ve dantel pantolonlu fotoğraflarıyla dikkat çekti. Ayrıca Victoria Beckham'ın popüler hale getirdiği bacak kaldırma pozunu da yeniden canlandırdı.

Jenner aynı zamanda Tory Burch'ün yeni parfümü Sublime'ın yüzü oldu. Bu kampanyada altın rengi file bir elbise altına ten rengi iç çamaşırı giyerek poz verdi. Kendall, "Sublime güzel, seksi ve kendinden emin," diyerek parfümü övdü.

Tasarımcı Tory Burch, Kendall'ı seçme nedenini açıklarken onun "sessiz gücünden" ve girişimci ruhundan etkilendiğini belirtti. Sublime parfümü, gül, osmanthus çiçeği, vetiver ve mandarin notalarını içeriyor.

Kampanya, ünlü fotoğrafçılar Mert Alas ve Marcus Piggott tarafından çekildi. Jenner, büyütülmüş parfüm şişesi heykeli ile poz verdi. Ayrıca kampanya için özel bir müzik videosu da hazırlandı.

Burch, parfüm şişesinin tasarımının çok beğenileceğini düşünerek gelecek yıl yeniden doldurulabilir versiyonlar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu kampanyalar, Kendall Jenner'ın moda ve güzellik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha gösterdi.