Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi - Son Dakika
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Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

Ünlü model Kendall Jenner, yeni FWRD moda kampanyası ve Tory Burch'ün yeni parfümü Sublime'ın tanıtımlarında dikkat çekici pozlar verdi. Victoria Beckham'ın popülerleştirdiği bacak kaldırma pozunu yeniden canlandıran Jenner, altın rengi file bir elbise altına ten rengi iç çamaşırı giydi ve parfümü 'güzel, seksi ve kendinden emin' olarak nitelendirdi. Kampanyalar, Jenner'ın moda ve güzellik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha gösterdi.

23.08.2024 16:36
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Kendall Jenner, yeni FWRD moda kampanyasında cesur pozlar verdi. 28 yaşındaki model, üstsüz ve dantel pantolonlu fotoğraflarıyla dikkat çekti. Ayrıca Victoria Beckham'ın popüler hale getirdiği bacak kaldırma pozunu da yeniden canlandırdı.

Jenner aynı zamanda Tory Burch'ün yeni parfümü Sublime'ın yüzü oldu. Bu kampanyada altın rengi file bir elbise altına ten rengi iç çamaşırı giyerek poz verdi. Kendall, "Sublime güzel, seksi ve kendinden emin," diyerek parfümü övdü.

Tasarımcı Tory Burch, Kendall'ı seçme nedenini açıklarken onun "sessiz gücünden" ve girişimci ruhundan etkilendiğini belirtti. Sublime parfümü, gül, osmanthus çiçeği, vetiver ve mandarin notalarını içeriyor.

Kampanya, ünlü fotoğrafçılar Mert Alas ve Marcus Piggott tarafından çekildi. Jenner, büyütülmüş parfüm şişesi heykeli ile poz verdi. Ayrıca kampanya için özel bir müzik videosu da hazırlandı.

Burch, parfüm şişesinin tasarımının çok beğenileceğini düşünerek gelecek yıl yeniden doldurulabilir versiyonlar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu kampanyalar, Kendall Jenner'ın moda ve güzellik endüstrisindeki etkisini ve popülerliğini bir kez daha gösterdi.

Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi
Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi
Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi
Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi

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Son Dakika Magazin Amerikalı model Kendall Jenner, yeni moda kampanyası için üstsüz pozlar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: 5sarayda olimpiyatta bu pozları veriyordu Beşiktaşa o yüzden hiç indirmeden 5 ledik ;) 21 41 Yanıtla
  • Çelikk: boş işler memuru Ferhat 32 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tam vurulmalık 12 9 Yanıtla
  • Çelikk: Ne boş konuşursun sen böyle ferhat 16 5 Yanıtla
  • Gökhan Kan: Tencere Tava Ferhat ;] 12 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8tasi Ali Sami Yen Adrian ile Musluk pozisyonunda 6 köşe yaptık 5 mi büyük 6 mi 2 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8EZIKTAS A MUSLUK 6-0 3 3 Yanıtla
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