Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi? - Son Dakika
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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?

14.04.2022 08:59
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk'ta dün akşam Defne'nin doğum yaptığı sahneler izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Çınar'ın doğumda başladığında Defne'nin yanında olmaması Defne'yi biraz kırsa bile bunu belli etmedi.

Dün akşam 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem olanını bir bir uygularken, Defne'yi nasıl bir ateşin içine attığının farkında değildir.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUKLAR'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Sabriye'nin ve Nuh'un üsteleyen tavrı Meryem'in planlarını tehlikeye atacak. Meryem, annesinin ölmesiyle birlikte ablası Türkan ve eniştesi Reha ile burun buruna gelmek zorunda kalacak. Defne eski defterlerin açılmasıyla Sadun ile karşı karşıya gelecek. Sadun tam aşkını kalbine gömüp dönme kararı almışken Defne'den aldığı bir haber tüm planlarını değiştirecek. Peki Defne yıllardır kavuşmayı beklediği evladını kucağına alabilecek mi? Diğer yandan yaptığı planlarla kendini ciddi bir tehlikenin içine atan Meryem bu işten paçayı kurtarabilecek mi?

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Son Dakika Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi? - Son Dakika


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