Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi? - Son Dakika

Dün akşam 2. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem olanını bir bir uygularken, Defne'yi nasıl bir ateşin içine attığının farkında değildir.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUKLAR'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Sabriye'nin ve Nuh'un üsteleyen tavrı Meryem'in planlarını tehlikeye atacak. Meryem, annesinin ölmesiyle birlikte ablası Türkan ve eniştesi Reha ile burun buruna gelmek zorunda kalacak. Defne eski defterlerin açılmasıyla Sadun ile karşı karşıya gelecek. Sadun tam aşkını kalbine gömüp dönme kararı almışken Defne'den aldığı bir haber tüm planlarını değiştirecek. Peki Defne yıllardır kavuşmayı beklediği evladını kucağına alabilecek mi? Diğer yandan yaptığı planlarla kendini ciddi bir tehlikenin içine atan Meryem bu işten paçayı kurtarabilecek mi?