Arka Sokaklar'da bugün: Mesut, John'un elindeki Selin'i kurtarmak için her yolu deniyor!

"ARKA SOKAKALAR" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

John'un Selin'i, Halide'yi ve Leyla'yı kaçırması Mesut ile Samir'in gündemine bomba gibi düşer. John'un isteği bellidir. Depo baskınında ele geçirilen mallarına kavuşmak. Mesut, karşısına kim geçerse geçsin Selin'i kurtarmaya kararlıdır. Ekibimiz operasyon için harekete geçerken aynı anda Samir'in, Halide ve Leyla'ya kavuşmasını da engellemek zorundadır.

"ARKA SOKAKLAR" SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çıkan çatışmada yaralanan Samir'in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir'in adamları tarafından ağır yaralanan İdris'in durumu ciddidir. Halide'nin İlyas'ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir'in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal'den başkası değildir.