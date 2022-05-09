Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi

09.05.2022 12:50

Kanal D ekranlarının sevilen dizsi Arka Sokaklar'da yabancı uyruklu kişiler tarafından çekilen taciz videoları konusu işlenirken 'göçmen' ifadesi sansürlendi.

Sosyal medyada kaçak göçmenlerin paylaştığı videoların gündem olması Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde de işlendi.

POLİSLER "SABIR" ÇEKTİ

Televizyonda yakalanan kaçak göçmenin serbest kaldığını duyan polisler "Ya sabır" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Haberi izleyen bir vatandaşın ise tacizci göçmenin serbest bırakılmasına tepki göstererek "Yerin dibine batsın sizin adaletiniz" dedi.

"GÖÇMEN" İFADESİ SANSÜRLENDİ

Dizide bir polisin kullandığı "Göçmen" ifadesinin sansürlenmesi ise dikkat çekti.

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Kanal D, Göçmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinde 'Göçmen' ifadesi sansürlendi - Son Dakika


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