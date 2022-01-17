Arka Sokakların güzel ajanı

Dizide bir Amerikalı ajanı canlandıran Özge Sarı, naif ve duru güzelliğiyle yer aldığı aksiyon sahneleriyle izleyiciyi şaşırtıyor.

Aksiyon sahnelerini çekerken kameraları ve tüm seti unutup gerçek bir tavır aldığı vurgusunu yapan Özge Sarı "Oynamayı sevmiyorum sette her şeyi doğal yaşamayı tercih ediyorum, karaktere büründüğümde özge olmuyorum başka ruhta başka biri olmak beni mutlu ediyor" dedi.

Başarılı oyuncu iki önemli televizyon yapımında tecrübe edindiğini ve başarılı performansının yeni kapılar açtığını ayrıca 3 sinema filmi için görüşmelere başladığını vurguladı.