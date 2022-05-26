Asil Slang Soruyor: Olay Ne? - Son Dakika
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Asil Slang Soruyor: Olay Ne?

26.05.2022 18:51
Asil Slang Soruyor: Olay Ne?

Türkçe rap müziğin öncü isimlerinden Asil Slang, yaptığı her çalışmayla adından söz ettiriyor.

Son dönemde ard arda yayınladığı çalışmalarla listelerde yerini korurken, bu kez sözü kendisine, bestesi Saber'e, düzenlemesi Saber ve Asil Slang imzası taşıyan "Olay Ne?" ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 27 Mayıs'ta Sony Music Turkey etiketiyle yayınlanacak şarkı, her kesimden dinleyiciyi yakalayacak nitelikte.

27 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak "Olay Ne?" şarkısının Tarık Aynagöz tarafından hazırlanan lyric videosu da sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Asil Slang Soruyor: Olay Ne?
Asil Slang Soruyor: Olay Ne?
Asil Slang Soruyor: Olay Ne?

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Kaynak: Snob Magazin

Mayıs, Magazin, Son Dakika

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