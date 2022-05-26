Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf! - Son Dakika
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Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!

26.05.2022 00:51
Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, önceki akşam 75. Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Cannes'de kırmızı halıda giydiği kıyafeti ile göz dolduran Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz, partneri Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

Pınar Deniz, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sevdiğim oyuncularla aynı ortamda bulunmak çok güzeldi. İleride rol aldığım bir projenin Cannes Film Festivali'nde yarışmasını çok isterim" dedi.

"DURU VE SADE OLMAK İSTEDİM"

Cannes'da su yeşili bir elbise giyen Pınar Deniz, kıyafetinin beğenilmesi üzerine şunları söyledi: "Biraz duru ve sade olmak istedim. Mücevherlerimin ön planda olması benim tercihimdi."

AŞK İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Kaan Urgancıoğlu, partneri Pınar Deniz'in son fotoğrafının altına kalp emojisi koymuştu.

Aşk iddiasına yanıt veren Deniz, "Kaan beni desteklemek için o emojiyi koydu. Kendisi benim en büyük destekçim. Eğer o da katılsaydı, ben de onu desteklemek için kalp emojisi atardım. Hatta 'seni seviyorum' bile yazardım. Kaan'ın insanlığını ve oyunculuğunu çok seviyorum. Benim için çok değerli." açıklamasını yaptı.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz kaç yaşında, nereli; 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 28 yaşındadır.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

Pınar Deniz, 'Aşk 101' dizisiyle hayran kitlesini genişletti. Deniz şu sıralar 'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandırıyor.

Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!
Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!
Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!
Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!
Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!

YORUMLAR
500
Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar Sürpriz Evlilik! Düğünden İlk Fotoğraflar Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf! - Son Dakika


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