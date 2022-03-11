Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi? - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?

11.03.2022 15:09

Aşk Mantık İntikam dizisi 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan Esra'nın, kendisine savunma şansı bile vermeden boşanma protokolü hazırlatmasına kırılmıştır. Esra'ya protokolü avukatına inceletip imzalayacağını söyler. İpler iyice kopma aşamasına gelmiştir. Musa ve Zeyno bu durumu fark edip, müdahale ederler. Onları balayını geçirmek için gittikleri romantik dağ evine çağırıp sorunlarını konuşmaları için orada mahsur bırakırlar. Birbirlerine kırgın olan Ozan ve Esra gururlarını aşıp aşklarına teslim olabilecek midir? Yoksa bu yolun sonu ilk evliliklerinde olduğu gibi mahkemede mi bitecektir?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

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11 Mart 2022 Fox Yayın Akışı 11 Mart 2022 Fox Yayın Akışı

Aşk Mantık İntikam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi? - Son Dakika


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