Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor - Son Dakika

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar.

Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir. Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır.

Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?