Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor - Son Dakika
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Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor

18.03.2022 13:22

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor

Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir. Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır.

Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor

Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?

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Son Dakika Magazin Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor - Son Dakika


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