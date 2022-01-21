Aşk Mantık İntikam dizisinde bugün neler olacak? Esra ve Ozan'ın evlilik oyunu gerçek mi olacak?

Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi Aşk Mantık İntikam'da aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranan Esra ve Ozan çiftini izleyeceğiz.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA NELER OLACAK?

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas'a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan'a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra'yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan'dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan'la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra'nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?