Aşk Tatilinde Görüntülendiler - Son Dakika
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Aşk Tatilinde Görüntülendiler

22.05.2022 16:51
Aşk Tatilinde Görüntülendiler

Son zamanların çok konuşulan çifti Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sakin koylarda aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Marmaris D-Maris'de görüntülenen çift sahilin ve denizin keyfini çıkardı.

Oyuncu çift Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, aşklarının belgelenmesinin ardından ilişkileriyle ilgili sorulara da yanıt vermeye başlamıştı. Çift Londra tatiline çıkmıştı. Londra dönüşü Hande Erçel, ilişkisi hakkındaki soruları "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" diye yanıtlamıştı.

Erçel'in ardından Yıldırım da konuyla ilgili suskunluğunu bozmuştu.Yıldırım'a da "Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?" diye soruldu.

Kaan Yıldırım soruya şöyle yanıt verdi: "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey."

Magazin Kuryesi'nin haberine göre, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sakin koylarda aşklarına doludizgin devam ediyor. Marmaris D-Maris'de görüntülenen çift sahilin ve denizin keyfini çıkardı.

Aşk Tatilinde Görüntülendiler
Aşk Tatilinde Görüntülendiler
Aşk Tatilinde Görüntülendiler

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Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Marmaris, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Tatilinde Görüntülendiler - Son Dakika


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