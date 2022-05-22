Aşk Tatilinde Görüntülendiler

Oyuncu çift Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, aşklarının belgelenmesinin ardından ilişkileriyle ilgili sorulara da yanıt vermeye başlamıştı. Çift Londra tatiline çıkmıştı. Londra dönüşü Hande Erçel, ilişkisi hakkındaki soruları "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda" diye yanıtlamıştı.

Erçel'in ardından Yıldırım da konuyla ilgili suskunluğunu bozmuştu.Yıldırım'a da "Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?" diye soruldu.

Kaan Yıldırım soruya şöyle yanıt verdi: "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey."

Magazin Kuryesi'nin haberine göre, Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sakin koylarda aşklarına doludizgin devam ediyor. Marmaris D-Maris'de görüntülenen çift sahilin ve denizin keyfini çıkardı.