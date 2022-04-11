Aşkları Kısa Sürdü! - Son Dakika
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Aşkları Kısa Sürdü!

11.04.2022 13:10
Aşkları Kısa Sürdü!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir ay önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen Çağrı Telkıvıran'dan sessiz sedasız ayrıldı. İşte ayrılığın perde arkası...

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran, geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu'nda ilk kez el ele görüntülenmişti

İLİŞKİLERİ YALNIZCA 1 AY SÜRDÜ

Yılmaz ile Telkıvıran'ın, yaklaşık bir buçuk ay süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

'KISKANÇLIK' İDDİASI

Biran Damla Yılmaz ve Çağrı Telkıvıran, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin, kıskançlık nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü.

Konu hakkında Yılmaz ve Telkıvıran cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan ve aranjörlük yapan başarılı Çağrı Telkıvıran, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24 bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık ve Murat Dalkılıç gibi başarılı isimlerle çalıştı.

Aşkları Kısa Sürdü!

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Biran Damla Yılmaz, Aslı Bekiroğlu, Gümüşsuyu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aşkları Kısa Sürdü! - Son Dakika


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