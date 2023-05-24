Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel'e yüklendi: Parası neyse verelim söylemesin - Son Dakika
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Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel'e yüklendi: Parası neyse verelim söylemesin

24.05.2023 14:06

Sahne aldığı bir mekanda Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını canlı olarak okuyan ve performansı hiç beğenilmeyen Selen Görgüzel'e bir tepki de Aslı Zen'den geldi. Bir davette Görgüzel hakkında konuşan Zen, "Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Yol yakınken dön bu yoldan" ifadelerini kullandı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda bir sahnesinde Kayahan'ın 'Seni Versinler Ellere' parçasını seslendirmiş ancak performansı hiç beğenilmemişti. Birçok ünlü ismin hedefi olan Görgüzel'e bir yorum da Aslı Zen'den geldi.

"PARASI NEYSE VERELİM SÖYLEMESİN"

Bir davette görüntülenen ve ayaküstü 2. Sayfa muhabiriyle sohbet eden Aslı Zen, Selen Görgüzel için açtı ağzını yumdu gözünü. Görgüzel'in şarkı söylememesi gerektiğini söyleyen Zen, "Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Güzel bir kız, giyinip süslensin ve kendi sesine göre şarkılar söylesin. Olacak iş mi? Selen Görgüzel bana trilyon verse ona şarkı vermeyeceğim. Talep de gelmişti... Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın bir arkadaşım. O sebepten de Hamdi Alkan'ın tarafında neleri olduğunu biliyorum. Selen'in de şarkı söylediğini öğrenince bir baktım ama herkes şarkı söylemesin, söyletmeyin. Her püsküllü giyen şarkı söylemesin. Söylediği şarkı Kayahan'ın... Bazen ben bile sesimi güvendiğim halde cesaret edemiyorum. Bu adamın çok emeği var, yazık etmeyelim. Yol yakınken dön bu yoldan.

Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel hedef aldı: Parası neyse verelim söylemesin
Selen Görgüzel

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN EVLENDİM"

Yakın zamanda 3. kez nikah masasına oturan Aslı Zen, ikinci kez çocuk sahibi olmak istediği için evlendiğini ve tüp bebek tedavisi görmeye başladığını söyledi. Anne olmak istediğini söyleyen 45 yaşındaki şarkıcı, "Hastanede nikah olmadan tüp bebek tedavisi yapılmıyor. Bu yüzden de düğün falan yapmadık" dedi.

Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel hedef aldı: Parası neyse verelim söylemesin
Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel hedef aldı: Parası neyse verelim söylemesin
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Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel hedef aldı: Parası neyse verelim söylemesin Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel hedef aldı: Parası neyse verelim söylemesin

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Son Dakika Magazin Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel'e yüklendi: Parası neyse verelim söylemesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslı Zen, sesini beğenmediği Selen Görgüzel'e yüklendi: Parası neyse verelim söylemesin - Son Dakika
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