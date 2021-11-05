Aslıhan-Arda Turan çiftinin sanat evi

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 5 yıl önce nikah masasına oturan ve mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Aslıhan-Arda Turan çifti, büyüyen aileleri için geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşındı. Beykoz'daki Çubuklu Vadi'de oturdukları. evden yine aynı sitede daha büyük bir eve geçen çift, yeni evlerinde dekorasyona büyük önem verdi.

Dekorasyonu ünlü iç mimar Hakan Ezer'le birlikte yapan Aslıhan Turan, evinin "klişe" evlerden farklı olması için büyük çaba sarf etti. Yeni evle birlikte Turan çiftinin sanata da yatırım yapmaya başladığını öğrendim. Aslıhan Turan, aile yadigarı olan sanat eserlerini evinin duvarlarına taşırken, bir yandan da çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvamış. Bu konuda kendilerini geliştirmek isteyen çifti çok yakın zamanda galeri gezerken görebiliriz.