Tiktok fonemeni Jamie-lee McCabe'in hareketi mide bulandırdı - Son Dakika
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Tiktok fonemeni Jamie-lee McCabe'in hareketi mide bulandırdı

03.11.2022 15:51

Avustralya'nın Melbourne şehrinde at yarışlarına giden 30 yaşındaki Tiktok yıldızı Jamie-lee McCabe'in hipodroma çıkan yürüyen merdivenin plastik kayışını yalaması sosyal medya kullanıcıları tarafından mide bulandırıcı olarak yorumlandı.

TikTok yıldızı Jamie-lee McCabe alkolü etkisiyle skandal bir harekete imza attı. McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı.

HAREKETİNİ 7 SANİYE SÜRDÜRDÜ

Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Fenomen isim daha sonra kardeşinin çektiği o anlara ait videoyu hesabından 750 bin takipçisi ile paylaştı. Takipçileri de Jamie-lee McCabe'ye yaptığı davranışın hijyenden uzak mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Daily mail gazetesine konuşan Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.

At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı
At yarışlarına giden TikTok fenomeni yaptığı hareketle mide bulandırdı
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Son Dakika Magazin Tiktok fonemeni Jamie-lee McCabe'in hareketi mide bulandırdı - Son Dakika


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