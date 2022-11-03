Tiktok fonemeni Jamie-lee McCabe'in hareketi mide bulandırdı

TikTok yıldızı Jamie-lee McCabe alkolü etkisiyle skandal bir harekete imza attı. McCabe, hipodroma çıkan yürüyen merdivenlerden gittiği sırada merdivenin plastik kayışını yaladı.

HAREKETİNİ 7 SANİYE SÜRDÜRDÜ

Elinde alkol şişesi ve telefonu ile yürüyen merdiveni yalayan Jamie-lee McCabe, etraftakiler uyarmasına rağmen 7 saniye bu hareketini devam ettirdi.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Fenomen isim daha sonra kardeşinin çektiği o anlara ait videoyu hesabından 750 bin takipçisi ile paylaştı. Takipçileri de Jamie-lee McCabe'ye yaptığı davranışın hijyenden uzak mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Daily mail gazetesine konuşan Jamie, iki gün önce aşırı derecede alkol aldığını, bu alkolün 48 saat etkisini sürdürdüğünü ve o nedenle ne yaptığının pek farkında olmadığını söyledi.