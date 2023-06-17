2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini ilan etmekten kaçınıyor. Gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden ünlü isimler, katıldıkları bir düğünde görüntülendi.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINA ATLADI

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Pusat, sevgilisinin kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. Eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmayan ikilinin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncular, çıkan görüntülerin ardından da bir açıklama yapmadı.

İkili daha önce haklarında çıkan aşk iddiasını "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.