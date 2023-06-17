Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Arkadaşlığı Aşka Dönüştü - Son Dakika
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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Arkadaşlığı Aşka Dönüştü

17.06.2023 09:54

Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini ilan etmekten kaçınıyor. Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Pusat, sevgilisinin kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. Eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmayan ikilinin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili daha önce haklarında çıkan aşk iddiasını 'Sadece arkadaşız' diyerek yalanlamıştı.

2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol alan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan ikili, ilişkilerini ilan etmekten kaçınıyor. Gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden ünlü isimler, katıldıkları bir düğünde görüntülendi.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINA ATLADI

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Pusat, sevgilisinin kucağına atlayarak öpücüklere boğdu. Eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmayan ikilinin görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncular, çıkan görüntülerin ardından da bir açıklama yapmadı.

İkili daha önce haklarında çıkan aşk iddiasını "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlarken görüntülendi
Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlarken görüntülendi
Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Aybüke Pusat, sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlarken görüntülendi
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Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Arkadaşlığı Aşka Dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Arkadaşlığı Aşka Dönüştü - Son Dakika
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